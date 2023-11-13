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АТОР: больше всех в ЕС пострадали от отсутствия туристов из России страны Балтии

1:00
Общество

65% стран ЕС пока еще не сумели восстановить свой въездной туризм до показателей, которые были до начала пандемии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Европейской туристической комиссии (ETC). Информацию приводит

АТОР: больше всех в ЕС пострадали от отсутствия туристов из России страны Балтии
Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.

Медленнее всего восстанавливается туризм в восточноевропейских странах, которые граничат с Россией и Украиной, а также в тех, которые обычно зависят от отечественных путешественников. В числе наиболее пострадавших от их отсутствия государств — Эстония (она принимает на 27 % меньше туристов), Латвия (на 30 %) и Литва (на 33 %).

В АТОР также отметили, что все страны Балтии перестали выдавать выдачу туристических виз россиянам и запретили им въезд через наземные границы с целью туризма. В АТОР сообщают, что путешественники из России составляли большую часть турпотока по этим направлениям.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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