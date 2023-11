АТОР: больше всех в ЕС пострадали от отсутствия туристов из России страны Балтии

Your browser does not support the audio element.

65% стран ЕС пока еще не сумели восстановить свой въездной туризм до показателей, которые были до начала пандемии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Европейской туристической комиссии (ETC). Информацию приводит

Фото: "Aboard Air France plane to Ljubljana" by Eric Bréchemier is licensed under CC BY 2.0.