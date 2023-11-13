Крымчанку заставили извиняться на камеру за трубочки в коктейле в цветах украинского флага

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Девушка из Крыма записала видеообращение с извинениями на фоне российского флага после травли за жёлто-голубые трубочки в коктейле.

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Гордона

В Крыму разразился скандал из-за того, что молодая крымчанка опубликовала в запрещённой социальной сети фото с трубочками для напитков в цветах украинского флага. Пост девушки привлёк внимание активистов.

Девушка объяснила на камеру, что снимок опубликовала давно и на эмоциях. Она отметила, что является россиянкой.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на площадь вышел протестующий с флагом Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.