Девушка из Крыма записала видеообращение с извинениями на фоне российского флага после травли за жёлто-голубые трубочки в коктейле.
В Крыму разразился скандал из-за того, что молодая крымчанка опубликовала в запрещённой социальной сети фото с трубочками для напитков в цветах украинского флага. Пост девушки привлёк внимание активистов.
Девушка объяснила на камеру, что снимок опубликовала давно и на эмоциях. Она отметила, что является россиянкой.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на площадь вышел протестующий с флагом Украины.
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Глава "Садоводов России" и экс-депутат Госдумы Андрей Туманов, знакомый с Пугачёвой, прокомментировал всё происходящее с Примадонной.