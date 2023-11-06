В Екатеринбурге на площадь 1905 года вышел протестующий с флагом Украины

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В воскресенье 5 ноября на площади 1905 года в городе Екатеринбурге один из участников пикета, выразив свою поддержку миру, вывесил украинский флаг с антивоенным лозунгом. Об этом проинформировал портал e1.ru.

Фото: Openverse by conall is licensed under CC BY 2.0

Такое действие вызвало недовольство другого молодого человека, который потребовал убрать флаг, ссылаясь на свои чувства. Участник пикета отказался, считая, что полотнище несёт важное послание.

В итоге молодой человек разорвал флаг на несколько кусков. Вмешательства полиции в этот инцидент не произошло, и оба участника ушли без последствий.

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