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Легкий ужин и белый шум: 10 эффективных советов по улучшению качества сна

2:09
Общество » Семья

Мы все периодически сталкиваемся с трудностями засыпания. Независимо от того, является ли бессонница постоянной проблемой или вызвана стрессом, она в любом случае влияет на мозг и тело. Эксперты HerBeauty. co называют десять лучших советов, чтобы улучшить качество сна и просыпаться восстановленным каждое утро.

Легкий ужин и белый шум: 10 эффективных советов по улучшению качества сна
Фото: artroline.ru

Установите режим

Старайтесь ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день. Это поможет организму выработать естественный ритм.

Легкий ужин

Избегайте тяжелой еды поздно вечером. Легкие блюда с овощами и питательными веществами предпочтительны перед сном.

Утренние тренировки

Вместо вечерних тренировок, которые могут поднять пульс и увеличить энергию, занимайтесь физической активностью утром или днем.

Цифровой детокс

Избегайте использования устройств перед сном, чтобы не мешать выработке мелатонина. Попробуйте белый шум или расслабляющую музыку.

Спальня только для сна

Избегайте использования кровати в качестве рабочего места. Оставьте беспокойные мысли за пределами спальни, чтобы создать благоприятную среду для покоя.

Избегайте дневного сна

Сдерживайте желание дремать днем, чтобы не нарушить режим сна и не создать порочный круг.

Дыхательные упражнения и йога

Растяжка и дыхательные упражнения перед сном помогут расслабить мышцы и создать благоприятные условия для засыпания.

Понижайте температуру

Оптимальная температура для сна — около 20 градусов по Цельсию. Слишком теплое или тяжелое одеяло могут мешать засыпанию.

Белый шум

Звуки увлажнителя, вентилятора или других устройств могут создать приятный фон для сна.

Мелатонин

Рассмотрите естественные средства, такие как мелатонин, после консультации с врачом. Они могут помочь улучшить качество сна.

Соблюдение этих советов поможет вам улучшить режим сна, обеспечивая восстановление и свежесть каждое утро.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
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