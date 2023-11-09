Сенатор Гибатдинов предложил сократить рабочую неделю с 40 до 39 часов

1:04 Your browser does not support the audio element. Общество

В Госдуму внесен проект о сокращении рабочей недели с 40 до 39 часов. Автором инициативы является член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов.

Фото: Из открытых источников

Сенатор предлагает законодательно сделать пятницу коротким днем. Также в проекте предлагается сократить еще на один час рабочий день перед государственным праздником. Документ размещен в электронной базе Государственной думы.

Для этого Гибатдинов предлагает внести соответствующие поправки в Трудовой кодекс. Так депутат планирует защитить работников от произвола руководителей, заставляющих персонал перерабатывать в предпраздничные и выходные дни.

Также автор законопроекта ссылается на усталость россиян от пандемии и нестабильной экономической ситуации. По мнению Гибатдинова, работа меньше на один час в неделю способна положительно повлиять на психику сотрудников и повысить их работоспособность.

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