Специалисты указали россиянам на главные ошибки при хранении хлеба

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

Одним из главных нарушений технологии хранения хлеба является его хранение в холодильнике.

Фото: REX/Shutterstock

В холодильном оборудовании хлеб теряет влагу и становится чёрствым, сказал Валерий Бурматнов, занимающий должность преподавателя кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских изделий в университете РОСБИОТЕХ, в интервью Газета.Ru.

Эксперт отметил, что верхние полки холодильника склонны держать температуру в пределах двух градусов тепла и при таком режиме хранения хлеб через пару суток начнёт черстветь.

Если мы кладём хлеб в холодильник, то лучшее место для него — морозильная камера. При температурном режиме от 16 до 18 градусов мороза хлеб может храниться до 3-4 месяцев, а при 25 градусах мороза — до полугода.

Специалист добавил, что в обычных условиях хлебобулочные изделия должны становиться чёрствыми на пятые-шестые сутки и если этого не происходит, то такая выпечка явно низкого качества.