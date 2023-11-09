Названы распространённые ошибки в пользовании микроволновкой

СВЧ-печь несомненно удобна, но лишь при её правильной эксплуатации. Пользователь iXBT. com, основываясь на научных данных и собственном опыте, перечислил распространённые ошибки пользователей микроволновок, способные свести на нет удобство, испортить пищу и вывести прибор из строя.

Фото: "amazing microwave" by jmv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Неподходящая посуда

Тарелки с золотой каёмкой

Проводящие материалы противопоказаны микроволновке — излучение наводит в них сильные токи, что может привести к поломке печки и даже её возгоранию.

Пластиковая тара без соответствующей маркировки

Не всякий пластик можно нагревать — под воздействием температуры некоторые его виды выделяют бисфенол А и формальдегид.

Одноразовая бумажная посуда

Если вы случайно перегреете её до обугливания, она станет электропроводящей — со всеми вышеприведёнными плачевными последствиями.

Строго говоря, это относится к любой органике, включая и собственно еду. Не включайте микроволновку надолго.

Нетермостойкое стекло и хрусталь

Большой риск, что такая посуда лопнет, залив печку содержимым.

Пренебрежение крышкой для микроволновки

Разогревая пищу, обязательно накрывайте её специальной крышкой. Причины тут не только эстетические — понятно, что пользоваться загаженной изнутри печкой неприятно. Попав на слюдяную изоляцию магнетрона, брызги могут обуглить её, что приведёт к неисправности и даже пожару.

Включение вхолостую

Мощность излучения рассчитана на определённое количество поглощающих его продуктов. В пустой печке микроволнам некуда деваться, они будут попусту нагревать корпус и магнетрон, что может вывести его из строя.

Если масса разогреваемого продукта меньше 200 граммов, поместите вместе с ним в печку стакан воды.

Использование обычной микроволновки в качестве встроенной

Встраиваемые микроволновки не зря стоят дороже — они сконструированы так, чтобы тепло отводилось через переднюю панель. Попытка сэкономить и запихать в мебель обычную печку приведёт к её перегреву и поломке.

Помните, что вентиляционные отверстия СВЧ-печи должны быть открыты, устанавливать её надо вдали от плиты и отопления.

Не совершайте этих ошибок, и тогда микроволновка будет радовать вас вкусной и полезной пищей. Приятного аппетита!

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