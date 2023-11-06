Daily Mail: использование микроволновой печи не снижает качество пищи

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Доктор Дуэйн Меллор, квалифицированный специалист из университета Астон в Бирмингеме, развенчал миф о том, что использование микроволновой печи уничтожает питательные вещества в продуктах, как сообщает Daily Mail.

Фото: "amazing microwave" by jmv is licensed under CC BY-SA 2.0.

Врач объяснил, что все методы приготовления пищи (например, запекание в духовке или готовка на пару) каким-то образом приводят к потере определенных питательных веществ, поскольку нагрев может изменить их химическую структуру. При длительной готовке или при высокой температуре витамины и минералы могут сохраняться хуже.

Микроволновое нагревание пищи занимает всего несколько минут, что способствует сохранению клетчатки, витамина С, калия и магния — веществ, неотъемлемых для здоровья сердца, почек, костей, мышц и пищеварения.

Замораживание также не способно разрушать витамины, минералы и питательные вещества в продуктах. Диетолог из Лондона Ким Пирсон рассказала, что замороженные фрукты и овощи могут содержать больше питательных веществ, чем свежие. Это связано с тем, что продукты чаще всего замораживаются в самый пик качества и проходят минимальную обработку. В отличие от этого, свежие овощи и фрукты могут оставаться на прилавках магазинов в течение нескольких дней или недель после сбора.

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