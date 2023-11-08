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Гинеколог Хвостанцева рассказала, как можно забеременеть без полового акта

1:24
Общество

Гинеколог-эндокринолог из Набережных Челнов, Светлана Хвостанцева, поделилась своими наблюдениями о трех случаях, которые она назвала "непорочным зачатием". В своих социальных сетях она рассказала о возможности беременности без классического полового акта.

Гинеколог Хвостанцева рассказала, как можно забеременеть без полового акта
Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперт пояснила, что в случае, если сперматозоиды попадают на тело женщины, особенно в нижней паховой области, беременность может быть возможной. В таких ситуациях партнеры могут заниматься петтингом, что представляет собой половой акт без проникновения, при этом семяизвержение становится обязательным условием.

Жалким фактом было то, что все случаи, с которыми столкнулась Хвостанцева, завершились неудачно. Первая девушка почувствовала, что что-то пошло не так и приняла решение об аборте. Вторая, не осознав, что беременна, произвела аборт на поздних сроках и погрузилась в депрессию. Также произошел случай внематочной беременности, как сообщила врач.

Хвостанцева подчеркнула, что всякие виды интимных отношений с партнером, а также различные формы сексуальной активности, могут иметь свои последствия. Она утверждает, что при попадании сперматозоидов на тело женщины, особенно в область живота или паха, возможно возникновение беременности.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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Гинеколог Хвостанцева рассказала, как можно забеременеть без полового акта
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