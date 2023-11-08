Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В США не исключили отказ от гумпомощи Киеву
Житель Крыма, заподозрив жену в измене, поджёг чужую машину
Политолог Галицкий: Залужный может убить Зеленского, чтобы отвлечь Запад
Стоматолог сообщил о возможности отрастить третий комплект зубов
Все панды из зоопарка в Вашингтоне отправляются в Китай
Перед тем, как попасть в больницу, Юрий Соломин был в прекрасном настроении на репетиции
Экс-морпех США Хо: Зеленский нарушил обещание о мирных переговорах с Путиным
Следователи установили сильнодействующий яд в торте и виски для лётчиков в Армавире
Мэр Киева Кличко: власти Украины не справились с финансированием армии

Пижамная вечеринка и виртуальные мастер-классы: восемь увлекательных способов развлечься, когда бюджет ограничен

2:29
Общество » Семья

В текущем нестабильном финансовом климате многие из нас стараются экономить деньги, и в этом нет ничего стыдного. Существует множество способов удовлетворить свои социальные и культурные потребности, даже при ограниченном бюджете. Эксперты HerBeauty. co предлагают несколько вариантов для развлечений вне зависимости от ваших финансовых возможностей.

Пижамная вечеринка и виртуальные мастер-классы: восемь увлекательных способов развлечься, когда бюджет ограничен
Фото: freepik.com

Виртуальные уроки

Виртуальные уроки предоставляют отличную возможность освоить новые навыки. Будь то фитнес, кулинария или искусство, вы можете наслаждаться ими в компании друзей или партнёра.

Пижамная вечеринка

Пригласите друзей на старомодную пижамную вечеринку с чашкой горячего чая или чего-нибудь покрепче. Это замечательный способ расслабиться и развеять стрессы.

Путешествие на природу

Общение с природой всегда вдохновляет и при этом абсолютно бесплатно. Исследуйте окрестности своего дома или отправьтесь в лес, чтобы насладиться свежим воздухом. Путешествие на природу может оздоровить и подарить умиротворение.

Уборка в гардеробе

Проявите креативность и пройдитесь по своему гардеробу. Освободитесь от того, что уже не приносит радости. Это поможет вам почувствовать свежесть и легкость. После того, как выберите вещи, которые уже вам не нужны, вы можете обменяться ими с друзьями.

Вечер кино

Проведите незабываемый вечер с друзьями или в одиночестве, просматривая фильмы в рамках тематического вечера. Выберите десятилетие (80-е, 90-е, начало 2000-х) или стиль фильмов (гангстерский, романтический и так далее). При этом, почему бы не нарядиться под тематику?

Готовка дома

Вместо заказа еды на вынос, попробуйте готовить что-то новое дома. Это может быть вкусное блюдо, которое делала ваша мама, или эксперименты с новыми рецептами.

Домашняя танцевальная вечеринка

Включите музыку и танцуйте, как будто никто не видит. Танцевальная вечеринка дома — это отличный способ развлечься и отдохнуть. При желании можно даже сочетать танцы с уборкой, но важно веселиться.

Не важно, сколько у вас есть денег — развлечения доступны для каждого. Ваше воображение и креативность могут сделать каждый день особенным, даже при ограниченном бюджете.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Популярное
Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга

Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.

Сотрудники СБУ и бойцы ВСУ подрались из-за песни Михаила Круга
РФ уже победила в СВО. Почему не подписана киевская капитуляция
Россия уже победила в СВО - но будет жечь и "доедать" Украину по частям
Заслуженный артист Садальский прокомментировал ситуацию вокруг Аллы Пугачёвой
Выяснилось, что помощник Залужного погиб из-за своего сына
На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов Внеочередные выборы стали для Сербии привычным делом Михаил Плисюк Фёдор Тютчев: самый русский поэт прожил десятилетия вдали от России Сергей Лебедев
Врачи провели опрос и выяснили, какой член предпочитают женщины
Автомобили Lada: названа реальная стоимость отечественных машин
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Последние материалы
Житель Крыма, заподозрив жену в измене, поджёг чужую машину
Политолог Галицкий: Залужный может убить Зеленского, чтобы отвлечь Запад
Стоматолог сообщил о возможности отрастить третий комплект зубов
Все панды из зоопарка в Вашингтоне отправляются в Китай
Перед тем, как попасть в больницу, Юрий Соломин был в прекрасном настроении на репетиции
Экс-морпех США Хо: Зеленский нарушил обещание о мирных переговорах с Путиным
Следователи установили сильнодействующий яд в торте и виски для лётчиков в Армавире
Пижамная вечеринка и виртуальные мастер-классы: восемь увлекательных способов развлечься, когда бюджет ограничен
Жительница Екатеринбурга сломала позвоночник, выходя из супермаркета
Гинеколог Хвостанцева рассказала, как можно забеременеть без полового акта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников