Министр образования Оренбургской области объяснил, почему не нужно повышать заработную плату учителям.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", министр Алексей Пахомов призвал не повышать зарплаты учителям, так как они забудут о призвании и будут работать только ради денег.
Чиновник одобрил идею привлекать ранее судимых россиян к работе в сфере образования и выразил своё мнение по поводу учительских зарплат.
"Выровнять всем зарплату и сделать её московской — произойдёт то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублём, а не за тем, что есть призвание детей учить", — объяснил Пахомов.
В правительстве области заверили, что слова чиновника неправильно истолковали.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Сотрудники СБУ и украинские военные вступили в конфликт в ресторане Винницы из-за музыки в русском стиле, сообщает Страна.ua.