Министр образования Оренбургской области заявил, что не стоит повышать зарплаты учителям

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Министр образования Оренбургской области объяснил, почему не нужно повышать заработную плату учителям.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", министр Алексей Пахомов призвал не повышать зарплаты учителям, так как они забудут о призвании и будут работать только ради денег.

Чиновник одобрил идею привлекать ранее судимых россиян к работе в сфере образования и выразил своё мнение по поводу учительских зарплат.

"Выровнять всем зарплату и сделать её московской — произойдёт то, что у нас в систему образования пойдут за длинным рублём, а не за тем, что есть призвание детей учить", — объяснил Пахомов.

В правительстве области заверили, что слова чиновника неправильно истолковали.

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