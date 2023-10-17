В Госдуме разработали законопроект, позволяющий отсидевшим срок за тяжкие преступления учить в школах

0:41 Your browser does not support the audio element. Общество

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в соавторстве с другими депутами разработали законопрект, дозволяющий людям с тюремным опытом учить в школах.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В законопроекте поясняется, что учителем может стать только человек с безупречным поведением. Тюремный срок за совершение особо тяжких преступоений препятствием для этого не будет. Изучать прошения от лица бывших сидельцев, согласно инициативе депутатов, будут комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось в Североморске одного из организаторов патриотического объединения "Юнармия" задержали по подозрению в растлении семикласницы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.