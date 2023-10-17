Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой в соавторстве с другими депутами разработали законопрект, дозволяющий людям с тюремным опытом учить в школах.
В законопроекте поясняется, что учителем может стать только человек с безупречным поведением. Тюремный срок за совершение особо тяжких преступоений препятствием для этого не будет. Изучать прошения от лица бывших сидельцев, согласно инициативе депутатов, будут комиссии по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось в Североморске одного из организаторов патриотического объединения "Юнармия" задержали по подозрению в растлении семикласницы.
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Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.