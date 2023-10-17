Главу отдела Регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи Мурманской области обвиняют в растлении семиклассницы.
55-летнего экс-заммэра Североморска обвиняют в том, что он привёл к себе домой 13-летнюю девочку, где совершал в её отношении развратные действия. Его проверяют по статье ч. 2 ст. 135 УК РФ.
Обвиняемый ранее являлся заммэром ЗАТО Североморска по вопросам социальной сферы и молодёжной политики. Он был одним из основателей местного отделения "Юнармии" и вёл уроки по патриотическому воспитанию в школе.
Ранее сообщалось, что учитель был замешан во множестве случаев растления детей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Российские войска перешли в наступление под Донецком, в городе остаются 11 тысяч украинских военных.