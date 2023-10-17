Экс-заммэра Североморска обвинили в растлении 13-летней девочки

0:47 Your browser does not support the audio element. Общество

Главу отдела Регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи Мурманской области обвиняют в растлении семиклассницы.

Фото: Нейросеть Шедеврум

55-летнего экс-заммэра Североморска обвиняют в том, что он привёл к себе домой 13-летнюю девочку, где совершал в её отношении развратные действия. Его проверяют по статье ч. 2 ст. 135 УК РФ.

Обвиняемый ранее являлся заммэром ЗАТО Североморска по вопросам социальной сферы и молодёжной политики. Он был одним из основателей местного отделения "Юнармии" и вёл уроки по патриотическому воспитанию в школе.

Ранее сообщалось, что учитель был замешан во множестве случаев растления детей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.