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Экс-заммэра Североморска обвинили в растлении 13-летней девочки

0:47
Общество

Главу отдела Регионального центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодёжи Мурманской области обвиняют в растлении семиклассницы.

Экс-заммэра Североморска обвинили в растлении 13-летней девочки
Фото: Нейросеть Шедеврум

55-летнего экс-заммэра Североморска обвиняют в том, что он привёл к себе домой 13-летнюю девочку, где совершал в её отношении развратные действия. Его проверяют по статье ч. 2 ст. 135 УК РФ.

Обвиняемый ранее являлся заммэром ЗАТО Североморска по вопросам социальной сферы и молодёжной политики. Он был одним из основателей местного отделения "Юнармии" и вёл уроки по патриотическому воспитанию в школе. 

Ранее сообщалось, что учитель был замешан во множестве случаев растления детей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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