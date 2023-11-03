Статистика и интересные особенности: четыре удивительных факта о обладателях зелёных глаз

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Зеленые глаза — один из самых необычных и редких цветов глаз, и встречаются они сравнительно редко. Эта редкость придает людям, с этой особенностью, индивидуальность и загадочность. Ученые HerBeauty. co назвали ещё несколько удивительных и интересных фактов о зелёных глазах.

Фото: "Eye" by SamJUK is licensed under CC BY 2.0.

Статистика редкости

По всему миру лишь 2 процента населения обладают этой особенностью. Это делает зеленые глаза одними из самых редких среди всех возможных вариантов. В сравнении с этим карие глаза встречаются у 55 до 79 процентов населения.

Не бывает новорождённых с зелёными глазами

Все дети рождаются с серыми или голубыми глазами. Зеленый цвет глаз формируется позже, когда в радужке начинает образовываться меланин. Этот процесс завершается в течение примерно года после рождения.

Зелёный и его иллюзия

Люди, которые кажутся обладателями зеленых глаз, на самом деле имеют цвет с миксом светло-коричневых и желтоватых оттенков. Этот эффект создается рэлеевским рассеянием света, а также отсутствием меланина в глазах. Рэлеевское рассеяние делает светлые оттенки более заметными, создавая иллюзию зеленых глаз.

Распределение по полу и географии

Исследования показали, что у женщин зеленые глаза чаще встречаются, чем у мужчин. Кроме того, распределение этой особенности по миру неоднородно. Например, в Ирландии и Шотландии около 86 процентов населения имеют голубые или зеленые глаза. Также в Исландии эта черта особенно распространена примерно 87 процентов мужчин и 89 процентов женщин обладают этой же особенностью. Ученые предполагают, что это может быть связано с кельтским и германским происхождением населения в этих регионах

Таким образом, зеленые глаза остаются одним из самых загадочных и редких цветов глаз, окутанных множеством интересных фактов и статистики

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