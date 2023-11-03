В России прогнозируется рост цен на пиво и сидр на 10-15%

0:38 Your browser does not support the audio element. Общество

В России ожидается подорожание пива из-за введения МЦР.

Фото: Нейросеть Шедеврум

После введения минимальных розничных цен (МЦР) стоимость пива, сидра, медовухи и пуаре могут возрасти на 10-15%. Основной рост цен ожидается среди дешёвого алкоголя.

Предполагается, что данные меры помогут освободить рынок от некачественного алкоголя. Эксперты высказывают опасения, что жители России просто будут покупать более дешёвые алкогольные напитки на сером рынке.

Ранее врач Александр Поликарпов назвал признаки пивной зависимости.

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