Даже банка пива после работы является признаком пивной зависимости

1:20 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ежедневное употребление более полулитра пива можно считать признаком пивной зависимости. На это указал психотерапевт, психиатр-нарколог, главный врач клиники "АлкоСпас" Александр Поликарпов.

Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

У всех любителей пенного напитка формируется пивная зависимость, которая бьёт по сердечно-сосудистой и нервной системам, почкам, а также ведёт к появлению лишних килограммов.

Несмотря на то, что пиво относят к категории слабоалкогольных зависимостей, его ежедневное употребление формирует зависимость, пишет Газета.Ru.

"К симптомам пивного алкоголизма относится употребление более 0,5 литра пива ежедневно, по сути, это банка пива, а также сильное желание его выпить, тремор конечностей. Помимо внешних проявлений, происходят и внутренние — изменяется работа сосудов, а значит, страдает и организм в целом", — предупредил Поликарпов.

Врач также назвал утверждение о пользе пива сомнительным. Он напомнил, что витаминов в пиве всё равно меньше, чем в минеральной воде или чае, а вот содержащийся в напитке этиловый спирт сильно вредит организму. Помимо этого, пиво очень калорийно, подчеркнул эксперт.

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