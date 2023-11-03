Вкус салата "Цезарь" в России может поменяться

1:50 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские рестораторы рассматривают вопрос о возможных изменениях в рецептуре салата "Цезарь" из-за нехватки консервированных анчоусов. Вкус популярного блюда также может стать другим.

Фото: "Салат Цезарь от пиццы-просто" by allochka22ru is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно заявлениям рестораторов, они закупали анчоусы в Италии до августа 2023 года. Однако после введения запрета на импорт морепродуктов из недружественных стран, который будет действовать до конца текущего года, практически все запасы этой рыбы у поставщиков были исчерпаны. Кроме того, в Россию перестали поставлять чернила каракатицы, которые используются для окрашивания пасты и бургеров в чёрный цвет.

Сейчас рестораны ищут альтернативных поставщиков консервированных анчоусов в Азии и Африке, однако шеф-повары беспокоятся о том, что новые анчоусы могут иметь отличающийся вкус по сравнению с итальянскими. Возможно, в будущем заведениям придётся использовать готовые соусы для "Цезаря," что может повлиять на вкус блюда, сообщает газета "Ведомости".

Согласно заявлениям бренд-шефа "Якитории" Станислава Бахаровского, салат "Цезарь" является одним из самых популярных в России, и исключение его из меню не рассматривается. Если анчоусы из дружественных стран окажутся различными по вкусу от европейских, соус для "Цезаря" будет приготовлен без них. В таком случае, возможно, стоимость салата даже снизится.

Дипломат России в Норвегии Теймураз Рамишвили отметил, что запрет на импорт рыбы из недружественных стран может способствовать возможности российским компаниям занять свободные позиции на рынке, включая премиальный сегмент, и создать основу для увеличения экспорта морепродуктов.

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Салат "Цезарь"