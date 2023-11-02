Москвичей предупредили о гололедице в ночь на 3 ноября

0:39 Your browser does not support the audio element. Общество

Из-за перепада температур в ночь на 3 ноября московские дороги будут скользкими

Фото: ru.freepik.com

Тем, кто сегодняшней ночью решит прогуляться по московским улицам следует проявлять осторожность: на дорогах будет гололёд.

В ночь на 3 ноября москвичей ждут температурные качели. После теплой погоды столбики термометров упадут до отметки в 0 градусов и ниже.

Поэтому на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица, предупреждает в своих соцсетях московский комплекс городского хозяйства. В ведомстве пообещали держать под контролем ситуацию на улицах столицы.

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Как передвигаться в гололед