Из-за перепада температур в ночь на 3 ноября московские дороги будут скользкими
Тем, кто сегодняшней ночью решит прогуляться по московским улицам следует проявлять осторожность: на дорогах будет гололёд.
В ночь на 3 ноября москвичей ждут температурные качели. После теплой погоды столбики термометров упадут до отметки в 0 градусов и ниже.
Поэтому на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица, предупреждает в своих соцсетях московский комплекс городского хозяйства. В ведомстве пообещали держать под контролем ситуацию на улицах столицы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.