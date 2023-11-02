Глава Дагестана Меликов рассказал о мерах наказания для участников беспорядков

1:23 Your browser does not support the audio element. Общество

За погромы в аэропорту Махачкалы первоочередное наказание понесут организаторы. Такое заявление делал глава Дагестана Сергей Меликов на конференции с журналистами. Его слова приводят СМИ.

Фото: Сайт главы Республики Дагестан

Известно, что накануне Меликов разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Меликов отметил, что в аэропорту присутствовали люди, которое не участвовали в беспорядках, они не подвергнутся никаким наказаниям.

Также глава Дагестана прокомментировал слова бывшего бойца ММА Хабиба Нурмагомедова. Спортсмен попросил простить участников беспорядков.

"Пусть ответят те, кто под шумок громил витрины, вытащил сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, наверное, для того чтобы бросать эти камни в сотрудников", — ответил Меликов спортсмену в беседе с журналистами.

Напомним, что вечером 29 октября жители Махачкалы вышли на взлетно-посадочную полосу аэропорта Уйташ, после прибытия самолета из Тель-Авива. Они искали прилетевших граждан Израиля.

Также стало известно, что участие в беспорядках в аэропорту Махачкалы обернулось увольнением для сотрудника одной из администраций Дагестана. Его лишили возможности когда-либо претендовать на ту или иную должность в органах власти.

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