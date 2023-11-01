Рособрнадзор выявил нарушения в 13 вузах, где проводятся экзамены для мигрантов

0:53 Your browser does not support the audio element. Общество

Ведомство выявило нарушения во всех учебных учреждениях. Об этом сообщила замглавы Рособрназора Светлана Кочетова. Информация приводится на официальном сайте.

Фото: ru.wikipedia.org

"Сотрудники участвуют в качестве экспертов в проведении прокуратурами субъектов РФ этих проверок. Во всех этих организациях выявлены нарушения", — отметила она.

Кочетова также добавила, что ведомство направило соответствующие заключения Генпрокуратуре для проведения контрольных мероприятий в отношении учебных заведений, которые нарушали правила.

После сдачи экзаменов учебные учреждения выдают сертификат, согласно которому иностранцы получают разрешение на работу, вид на жительство, гражданство.

Ранее стало известно, что полиция Москвы начала проверку мигрантов, которые не вставали на воинский учет.

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