Уехавший из России блогер Илья Варламов* призвал ценить "родное болото"

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Покинувший страну блогер Илья Варламов* заявил, что в сравнении родное болото может показаться райским прудиком.

Фото: ВК-аккаунт Ильи Варламова

Блогер Варламов*, переселившийся в США, объяснил, что не стоит спешить критиковать родной город за неблагоустроенность. Он порекомендовал сравнить свои условия жизни с городами Индии.

"Если вам кажется, что в вашем городе проблемы с экологией, дорогами и пробками, приезжайте в Индию. Родное болото сразу покажется райским прудиком с лебедями", — написал Варламов в своём микроблоге.

Ранее "МК" проинформировал о жизни российских знаменитостей в "заграничном болоте".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.03.2023.

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