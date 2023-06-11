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"МК" проинформировал о жизни знаменитостей в заграничном болоте после отъезда из РФ

2:40
Шоу-бизнес

После начала спецоперации на Украине многие известные российские знаменитости покинули Россию. О том, как они живут в эмиграции, рассказал "МК".

"МК" проинформировал о жизни знаменитостей в заграничном болоте после отъезда из РФ
Фото: mk.ru

Журналист Михаил Зыгарь* переехал из России в Германию летом 2022 года. Он сообщал о том, что не может пользоваться своими активами в РФ, поскольку его банковскую карточку якобы заблокировали. В настоящее время Зыгарь работает над анимационным проектом о "великих русских злодеях" — императорах и полководцах, включая Александра Суворова.

Еще один известный иноагент Максим Галкин** основался в Израиле вместе с семьёй. Несмотря на активные гастроли, число зрителей на его концертах сокращается, возможно, из-за его однотипных антироссийских выступлений.

Актриса Рената Литвинова продолжает гастролировать с постановкой "Кактус". Её подруга Земфира*** подала в суд в России с целью снятия статуса иноагента. Появилась информация, что певица приобрела гражданство Франции.

Группа Little Big распалась. Вокалист Илья Прусикин**** вместе со своей партнёршей переехал в США.

Иноагент Илья Варламов***** решил перебраться в Соединённые Штаты. В настоящее время он активно публикует материалы о жизни в небольших городах Америки.

Комик Александр Незлобин отправился в Лос-Анджелес, где, по его словам, жизнь является довольно дорогостоящей, и конкуренция среди юмористов велика.

"Самое замечательное здесь заключается в том, что для всех комиков предоставляются бесплатная еда и алкоголь. Они никогда не берут деньги у комиков. Фактически, это и является их гонораром, и это прекрасно", — поделился Незлобин.

По его словам, в Соединённых Штатах "всем наплевать на русских".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 21.10.2022. 

** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. 

*** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 10.02.2023. 

**** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 27.01.2023. 

***** признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.03.2023. 

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Максим Галкин - Замок в деревне Грязь
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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