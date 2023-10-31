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Бастрыкин потребовал разобраться в смерти пациентки петербургского пластического хирурга

0:41
Общество

Известно, что после смерти пациентки врач, проводившая операцию, продолжает работать.

Бастрыкин потребовал разобраться в смерти пациентки петербургского пластического хирурга
Фото: СК РФ

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование фактов оказания услуг в сфере пластической хирургии в Петербурге. Пресс-служба сообщила, что о результатах мероприятий будет подготовлен соответствующий доклад.

Специалисты расследуют дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Олегу Бобкову подготовить доклад о проведении необходимых мероприятий.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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