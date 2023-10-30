Проверяя тетради учеников с выполненными на уроках и дома заданиях, учительница рядом с оценкой приклеивает изображения с котиками. Наклейки она специально заказала на одном из популярных маркетплейсов.
Если ребенок получает не слишком высокую оценку, педагог наклеивает изображение грустного кота, а если балл высокий, то в тетради появляется довольный и радостный котяра.
Сообщается, что ученики ради обладания позитивных наклеек начали подходить к выполнению заданий с большим усердием.
А вот популярному певцу Диме Билану сейчас на слишком весело на душе: ранее мы писали, что у звёздного исполнителя скончался любимый кот Соломон.
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