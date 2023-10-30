Якутская учительница придумала способ мотивировать школьников отлично учиться с помощью котов

0:44 Your browser does not support the audio element. Общество

Проверяя тетради учеников с выполненными на уроках и дома заданиях, учительница рядом с оценкой приклеивает изображения с котиками. Наклейки она специально заказала на одном из популярных маркетплейсов.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Если ребенок получает не слишком высокую оценку, педагог наклеивает изображение грустного кота, а если балл высокий, то в тетради появляется довольный и радостный котяра.

Сообщается, что ученики ради обладания позитивных наклеек начали подходить к выполнению заданий с большим усердием.

А вот популярному певцу Диме Билану сейчас на слишком весело на душе: ранее мы писали, что у звёздного исполнителя скончался любимый кот Соломон.