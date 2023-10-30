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Якутская учительница придумала способ мотивировать школьников отлично учиться с помощью котов

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Общество

Проверяя тетради учеников с выполненными на уроках и дома заданиях, учительница рядом с оценкой приклеивает изображения с котиками. Наклейки она специально заказала на одном из популярных маркетплейсов.

Якутская учительница придумала способ мотивировать школьников отлично учиться с помощью котов
Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Если ребенок получает не слишком высокую оценку, педагог наклеивает изображение грустного кота, а если балл высокий, то в тетради появляется довольный и радостный котяра.

Сообщается, что ученики ради обладания позитивных наклеек начали подходить к выполнению заданий с большим усердием.

А вот популярному певцу Диме Билану сейчас на слишком весело на душе: ранее мы писали, что у звёздного исполнителя скончался любимый кот Соломон.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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