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Командир "Эспаньолы" о новом законе: "Мигрантов надо не призывать, а сразу на "передок"

Общество

Командир отряда футбольных фанатов "Эспаньолы", воюющего на СВО, Михаил "Питбуль" Турканов, убеждён, что приезжие мигранты обязаны отдать долг стране, куда они приехали за гражданством и лучшей жизнью.

Командир "Эспаньолы" о новом законе: "Мигрантов надо не призывать, а сразу на "передок"
Фото: РАР

Напомним, семье Михаила угрожали представители азербайджанской организованной преступной группировки из Санкт-Петербурга.

"Лично я считаю, что их надо не в армию призывать, а сразу создавать спецбат, либо на передок. Раз они сюда приехали, получают гражданство — пусть отдают долг стране. Не родине, но стране", — отметил командир штурмовиков добровольческого батальона "Эспаньола".

Так "Питбуль" прокомментировал новый закон, по которому в Вооруженные силы Российской Федерации будут призывать мигрантов с гражданством РФ.

Правильная инициатива от русского бойца, если не хочешь отдавать долг государству — тут тебе делать нечего, комментирует ситуацию телеканал "Царьград".

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Командир "Эспаньолы": "Мигрантов надо отправлять сразу на "передок"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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