Адвокат Краснов считает, что новый закон о тишине сможет примирить тех, кто хочет делать ремонт или отдыхать

3:20 Your browser does not support the audio element. Общество

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты г. Москвы, Дмитрий Краснов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал обновлённый законопроект о тишине, внесённый в Госдуму 23 октября, который предполагает введение единых правил, отсутствующих на данный момент, — запрет на шум с 23:00 до 7:00.

Фото: openverse

Краснов напомнил, что до настоящего времени проблема заключалась в том, что в разных регионах по-разному подходили к определению времени, когда можно шуметь, а когда нет. Так, в Москве это был один временной промежуток, в Подмосковье и других регионах — второй и третий, в одних регионах разрешалось шуметь в выходные дни, в других — запрещалось.

"То есть наши законодатели решили привести к какому-то общему знаменателю, чтобы во всех регионах трактовались эти промежутки одинаково, и было одно и то же правоприменение. Для всех регионов планируется установить время на запрет шума с 23 до 7 утра. Вообще-то, единое время для шумных строительных работ будет с 9 утра до 19 вечера только в будние дни с обязательным перерывом с 13 до 15", — пояснил Краснов.

И в этом документе также указывается, что теперь жители дома сами будут избирать лицо, которое будет фиксировать это нарушение прав жильцов, интересы которых нарушены, с той целью, чтобы можно было потом в рамках либо судебного процесса, либо по обращению в полицию доказать, что шумные работы соседями велись, добавил адвокат.

Самое главное — новый закон позволит, наконец, решить давнюю проблему с кадрами в органах внутренних дел и в полиции. Ведь для того, чтобы вызвать сотрудника полиции, возникает проблема, что на всех участковых не хватает, и пока участковый придет, то шум уже может прекратиться.

"И вот эта законодательная инициатива позволяет эту проблему практически заполнить и, соответственно, вовремя фиксировать нарушение правил порядка соблюдения тишины. И этот составленный документ, который будет фиксироваться выбранным лицом, будет являться доказательством того, что было проведение строительных работ или просто шумели", — добавил Краснов.

Адвокат назвал предложенный законопроект своевременной мерой, потому что конфликт на почве шума между жильцами действительно возникают часто. Новый закон позволит регламентировать отношения такого рода между жильцами, позволив влиять на нарушителей тишины и одновременно дав другим возможность делать ремонт в комфортное время.

"И баланс интересов в этом законе будет в принципе урегулирован", — заключил Краснов.

Согласно новому закону о тишине, находящемуся на рассмотрении Госдумы, по всей России будет введено единое время "тишины" - с 23:00 до 7:00, единое время для шумных строительных работ будет длиться с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00, а жильцы сами смогут "отлавливать" правонарушителей.

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