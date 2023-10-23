Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Депутат Коломейцев о поправках в закон о выборах в России: демонтировали институт выборов
Актриса Зепюр Брутян откровенно рассказала о семейной жизни с Прилучным после рождения ребенка
Бойца поп-ММА Ильяса Якубова задержали за публикацию видеоролика в соцсетях
Певица Диана Арбенина спела с женой военнослужащего СВО: "Девчонки ей поверили"
Алла Пугачёва вместе с детьми покинула Израиль и уехала на Кипр
Губернатор Ростовской области рассказал о срабатывании ПВО в регионе
В СБУ было создано "шестое управление" для взаимодействия с MI6 Британии
Продюсер фильма об Алексее Германе: режиссёр Антон Долин не указан в титрах, так как давно покинул проект
В Запорожской области сообщили о продвижении российских военных у села Приютное

Адвокат Краснов считает, что новый закон о тишине сможет примирить тех, кто хочет делать ремонт или отдыхать

3:20
Общество

Член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", заслуженный адвокат России, член Общественной Палаты г. Москвы, Дмитрий Краснов в беседе с Pravda.Ru прокомментировал обновлённый законопроект о тишине, внесённый в Госдуму 23 октября, который предполагает введение единых правил, отсутствующих на данный момент, — запрет на шум с 23:00 до 7:00.

Адвокат Краснов считает, что новый закон о тишине сможет примирить тех, кто хочет делать ремонт или отдыхать
Фото: openverse

Краснов напомнил, что до настоящего времени проблема заключалась в том, что в разных регионах по-разному подходили к определению времени, когда можно шуметь, а когда нет. Так, в Москве это был один временной промежуток, в Подмосковье и других регионах — второй и третий, в одних регионах разрешалось шуметь в выходные дни, в других — запрещалось.

"То есть наши законодатели решили привести к какому-то общему знаменателю, чтобы во всех регионах трактовались эти промежутки одинаково, и было одно и то же правоприменение. Для всех регионов планируется установить время на запрет шума с 23 до 7 утра. Вообще-то, единое время для шумных строительных работ будет с 9 утра до 19 вечера только в будние дни с обязательным перерывом с 13 до 15", — пояснил Краснов.

И в этом документе также указывается, что теперь жители дома сами будут избирать лицо, которое будет фиксировать это нарушение прав жильцов, интересы которых нарушены, с той целью, чтобы можно было потом в рамках либо судебного процесса, либо по обращению в полицию доказать, что шумные работы соседями велись, добавил адвокат.

Самое главное — новый закон позволит, наконец, решить давнюю проблему с кадрами в органах внутренних дел и в полиции. Ведь для того, чтобы вызвать сотрудника полиции, возникает проблема, что на всех участковых не хватает, и пока участковый придет, то шум уже может прекратиться.

"И вот эта законодательная инициатива позволяет эту проблему практически заполнить и, соответственно, вовремя фиксировать нарушение правил порядка соблюдения тишины. И этот составленный документ, который будет фиксироваться выбранным лицом, будет являться доказательством того, что было проведение строительных работ или просто шумели", — добавил Краснов.

Адвокат назвал предложенный законопроект своевременной мерой, потому что конфликт на почве шума между жильцами действительно возникают часто. Новый закон позволит регламентировать отношения такого рода между жильцами, позволив влиять на нарушителей тишины и одновременно дав другим возможность делать ремонт в комфортное время.

"И баланс интересов в этом законе будет в принципе урегулирован", — заключил Краснов.

Согласно новому закону о тишине, находящемуся на рассмотрении Госдумы, по всей России будет введено единое время "тишины" - с 23:00 до 7:00, единое время для шумных строительных работ будет длиться с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 13:00 до 15:00, а жильцы сами смогут "отлавливать" правонарушителей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить лётчиков из военного училища Армавира виски и тортом с ядом

Украинские диверсанты-разведчики пытались отравить выпускников Армавирского летного училища, прислав им торт от "старших товарищей".

В Армавире украинские диверсанты-разведчики пытались отравить российских лётчиков во время банкета
Обнародован список артистов, которые выступят в шоу "Песня года"
Стал известен список артистов, которые примут участие в "Песне года" и новогодних шоу
Провалившийся в США Бурковский вернулся в Россию
Премьера фильма "Императрицы": Пересильд и Тройник нежно держались за руки и обменивались влюбленными взглядами
Наземной операции Израиля в Газе не будет. Что дальше? Любовь Степушова Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев
Алла Пугачёва вместе с детьми сбежала из Израиля на Кипр
Скончалась выдающаяся актриса, режиссёр и заслуженная артистка РФ Лидия Дымова
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Финалиста шоу "Перепой звезду" Мамута Усеинова призвали на военную службу
Последние материалы
Губернатор Ростовской области рассказал о срабатывании ПВО в регионе
В СБУ было создано "шестое управление" для взаимодействия с MI6 Британии
Французская разведка связала Россию с нашествием клопов
Продюсер фильма об Алексее Германе: режиссёр Антон Долин не указан в титрах, так как давно покинул проект
В Запорожской области сообщили о продвижении российских военных у села Приютное
Исчезнувший с ТВ актёр Константин Хабенский пообещал появиться на киноэкранах в новом году
Умер российский актёр театра и кино Михаил Тощев
Врач Гинзбург назвал лучший продукт, который снижает холестерин
Врач Мясников рассказал, приводит ли сладкое к раку
В комедии "Операция "Ы" нашли киноляп с алкоголем за пазухой у Юрия Никулина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников