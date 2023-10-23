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Рэпер Джиган поддержал Израиль в соцсетях и был проклят подписчиками

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Общество

Известный рэпер Джиган поддержал Израиль в социальных сетях.

Рэпер Джиган поддержал Израиль в соцсетях и был проклят подписчиками
Фото: Википедия

После этого он опубликовал поздравление своей дочери. И у Джигана в комментариях тут же начался ад, пишет Telegram-канал Baza.

После атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль музыкант репостнул публикацию актрисы из Голливуда Галь Гадот, где она звездой Давида поддерживала Израиль.

Через несколько дней российский певец отошёл от обсуждения политики и выложил пост, где поздравил свою 9-летнюю дочь.

Но в комментариях подписчики не присоединились к поздравлениям, а устроили ему обструкцию. Кто-то даже пожелал дочери рэпера испытать то, что испытывают палестинские дети, а кто-то просто проклял Джигана.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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