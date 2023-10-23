Рэпер Джиган поддержал Израиль в соцсетях и был проклят подписчиками

0:48 Your browser does not support the audio element. Общество

Известный рэпер Джиган поддержал Израиль в социальных сетях.

Фото: Википедия

После этого он опубликовал поздравление своей дочери. И у Джигана в комментариях тут же начался ад, пишет Telegram-канал Baza.

После атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль музыкант репостнул публикацию актрисы из Голливуда Галь Гадот, где она звездой Давида поддерживала Израиль.

Через несколько дней российский певец отошёл от обсуждения политики и выложил пост, где поздравил свою 9-летнюю дочь.

Но в комментариях подписчики не присоединились к поздравлениям, а устроили ему обструкцию. Кто-то даже пожелал дочери рэпера испытать то, что испытывают палестинские дети, а кто-то просто проклял Джигана.

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