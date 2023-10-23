Детское горе: маленькая девочка из Газы узнала убитую мать по волосам

0:34 Your browser does not support the audio element. Общество

Израиль продолжает уничтожать членов палестинской группировки ХАМАС, а вместе с боевиками уничтожает мирных жителей сектора Газа.

Фото: www.gazeta.ru

На очередном страшном видеоролике от турецких СМИ видно, как девочка из Палестины рассказывает, что узнала труп мамы по волосам. После этого ребёнок горько рыдает.

"Эй, это моя мама, я узнаю её по волосам", — кричит маленькая девочка, когда узнала убитую мать.

Сегодня в Газе так выглядит детское горе, комментирует страшную трагедию телеканал "Царьград"

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