Израиль продолжает уничтожать членов палестинской группировки ХАМАС, а вместе с боевиками уничтожает мирных жителей сектора Газа.
На очередном страшном видеоролике от турецких СМИ видно, как девочка из Палестины рассказывает, что узнала труп мамы по волосам. После этого ребёнок горько рыдает.
"Эй, это моя мама, я узнаю её по волосам", — кричит маленькая девочка, когда узнала убитую мать.
Сегодня в Газе так выглядит детское горе, комментирует страшную трагедию телеканал "Царьград"
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