Военный комиссар Прикамья ответил? отправят ли пермских срочников на СВО в 2023 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В Пермском крае начался осенний призыв 2023 года, первая группа призывников отправится из Перми 20 октября. В Прикамье для этого призыва предусмотрена квота в размере 3000 призывников. Александр Коковин, военный комиссар Пермского края, отметил, что эти призывники не будут направлены в зону СВО, а будут служить в подразделениях, расположенных на территории России.

Фото: openverse.org

В общей сложности около 3000 человек из Прикамья будут призваны в армию в ходе осеннего призыва, который продлится до конца 2023 года. Предельный возраст для призыва на военную службу в настоящее время составляет от 18 до 27 лет, а с 1 января 2024 года он будет повышен до 30 лет. Кроме того, с октября 2023 года штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины увеличились с 3000 до 30 000 рублей, сообщает properm.ru.

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Осенний призыв 2023