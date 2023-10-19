За самовыгул собак в Вологодской области будут штрафовать

2:08 Your browser does not support the audio element. Общество

В Вологодской области установлен штраф до 3 000 рублей за самовольный выгул собак. Депутаты Вологодского областного собрания одобрили соответствующие изменения в региональное законодательство об административных правонарушениях, сообщила пресс-служба областного парламента.

Фото: search.creativecommons

"Депутаты поддержали поправки в областной закон об административных правонарушениях. В частности, за самовыгул собаки на территории насёленного пункта владельцу теперь может грозить наказание в виде штрафа от 500 до 1 500 рублей. За повторное нарушение предусмотрена ответственность от 1,5 до 3 тыс. рублей. При этом на личном огороженном участке владелец может отпускать собаку", — говорится в сообщении.

Председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека в Вологодском областном собрании Лариса Кожевина отметила, что ежегодно в регионе регистрируется около 700 случаев нападения собак на людей. Более 70% этих нападений совершают собаки, у которых есть владельцы. Ещё одной проблемой является выгул крупных собак без намордника.

"Речь идет о животных, высотой в холке более 60 см. За такое нарушение владельцев ожидает штраф от 1 500 до 3 000 рублей. То же самое наказание предусмотрено за прогул детей младше 14 лет без сопровождения взрослых с крупными собаками или теми, которые включены в список потенциально опасных пород, а также их метисов. К таким породам относятся акбаши, некоторые виды бульдогов, бэндоги, волко-собачьи гибриды и питбульмастифы", — привела пресс-служба слова Кожевиной.

Теперь жители имеют возможность обращаться в полицию или обращаться в областное ветеринарное управление для выявления владельца собаки. Областное ветеринарное управление также имеет право составлять протоколы об административных правонарушениях.

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