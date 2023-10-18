Решением Центробанка приостановлен выпуск банкноты достоинством в одну тысячу рублей, пишут "Аргументы и факты". Пока купюра еще не получила широкого хождения.
Причины не озвучиваются, однако известно, что ранее дизайн денежного знака раскритиковала Русская православная церковь. Священнослужители обратили внимание на то, что на изображённой на банкноте церкви нет креста.
В то же время на мусульманском храме в Казани присутствует башня с полумесяцем. Как отметил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, к выбору изображений для банкнот "следует подходить тщательнее".
Напомним, ЦБ показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября. Тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня нижегородского Кремля, на оборотной — Музей истории государственности татарского народа в Казани и башня Сююмбике в казанском Кремле.
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