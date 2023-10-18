Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Музыкант Андрей Макаревич* рассказал, что его супруга Эйнат Кляйн ходит по улицам Израиля с пистолетом
Учёные из Нью-Йорка разработали нейронную сеть, различающую связи в производстве речи
Швейцарцы придумали способ использовать для опытов меньшее количество мышей
В Красноярском крае полицейским пришлось стрелять по авто с пьяным подростком за рулём
По просьбе общественников российский актёр Кирилл Сафонов может пополнить ряды иноагентов
Военспец Марочко: погода помешала ВСУ реализовать атаку у Торского в ДНР
Экс-нардеп Верховной Рады Кива: военные ЦАХАЛ не борются с ХАМАС — они уничтожают людей
Москвичка подменила новые ботинки в Wildberries за 8 тыс. рублей на ношеные
По больнице в секторе Газа ударила самая мощная американская авиабомба МК-84

ЦБ остановил выпуск купюры в 1000 рублей

1:11
Общество

Решением Центробанка приостановлен выпуск банкноты достоинством в одну тысячу рублей, пишут "Аргументы и факты". Пока купюра еще не получила широкого хождения.

ЦБ остановил выпуск купюры в 1000 рублей
Фото: https://pdmnews.ru

Причины не озвучиваются, однако известно, что ранее дизайн денежного знака раскритиковала Русская православная церковь. Священнослужители обратили внимание на то, что на изображённой на банкноте церкви нет креста.

В то же время на мусульманском храме в Казани присутствует башня с полумесяцем. Как отметил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, к выбору изображений для банкнот "следует подходить тщательнее".

Напомним, ЦБ показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября. Тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня нижегородского Кремля, на оборотной — Музей истории государственности татарского народа в Казани и башня Сююмбике в казанском Кремле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Зоя Юдина
Зоя Юдина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Батальоны просят огня: битва за Авдеевку оказалась "активной обороной"

Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?

Наступление ВС РФ на Авдеевку остановилось. С мест сообщают о причинах
Премьер Венгрии Орбан не увидел надежды в ответе Путина на вопрос о прекращении огня на Украине
Орбан задал Путину вопрос о прекращении огня на Украине и признался, что ответ его расстроил
Армией России ликвидированы два наёмника ВСУ
Учёные нашли новый человеческий орган "эксклюсома"
Турция переместилась на сторону баррикад, где находится Россия Любовь Степушова Бедных американских студентов выручали подработка и меценаты Сергей Лебедев Тетради для учёбы: "весёлые зомбаки" заполонили российские школы Андрей Николаев
Ходаковского возвутило отношение к бойцам ДНР в России: чужие
Что секретного готовит Иран для авианосной группировки США?
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
Последние материалы
МИД России: удар по больнице в Газе — акт расчеловечивания
Музыкант Андрей Макаревич* рассказал, что его супруга Эйнат Кляйн ходит по улицам Израиля с пистолетом
Учёные из Нью-Йорка разработали нейронную сеть, различающую связи в производстве речи
Швейцарцы придумали способ использовать для опытов меньшее количество мышей
ЦБ остановил выпуск купюры в 1000 рублей
В Красноярском крае полицейским пришлось стрелять по авто с пьяным подростком за рулём
По просьбе общественников российский актёр Кирилл Сафонов может пополнить ряды иноагентов
Военспец Марочко: погода помешала ВСУ реализовать атаку у Торского в ДНР
Экс-нардеп Верховной Рады Кива: военные ЦАХАЛ не борются с ХАМАС — они уничтожают людей
Москвичка подменила новые ботинки в Wildberries за 8 тыс. рублей на ношеные
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников