ЦБ остановил выпуск купюры в 1000 рублей

1:11 Your browser does not support the audio element. Общество

Решением Центробанка приостановлен выпуск банкноты достоинством в одну тысячу рублей, пишут "Аргументы и факты". Пока купюра еще не получила широкого хождения.

Фото: https://pdmnews.ru

Причины не озвучиваются, однако известно, что ранее дизайн денежного знака раскритиковала Русская православная церковь. Священнослужители обратили внимание на то, что на изображённой на банкноте церкви нет креста.

В то же время на мусульманском храме в Казани присутствует башня с полумесяцем. Как отметил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, к выбору изображений для банкнот "следует подходить тщательнее".

Напомним, ЦБ показал обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей 16 октября. Тысячерублевая купюра посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу. На лицевой стороне изображена Никольская башня нижегородского Кремля, на оборотной — Музей истории государственности татарского народа в Казани и башня Сююмбике в казанском Кремле.

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