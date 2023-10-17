Утконос ударил австралийку ядовитыми шпорами при странных обстоятельствах

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Женщину в Австралии решила подобрать утконоса, находившегося на обочине дороги в Австралии, и за это пострадала.

Фото: openverse

Увидев животное, которое, по её мнению, нуждалось в помощи, Дженни Форвард попыталась его поднять, но в результате была атакована ядовитыми шпорами.

Животное ударило её правую руку, внедрив шипы с обеих сторон. Яд из шпор вызвал острую боль, женщине потребовалась медицинская помощь. После экстренной операции и лечения антибиотиками и обезболивающими средствами она по-прежнему испытывала дискомфорт и опухоль на руке. Утконосы - это удивительные существа, похожие на смесь бобра, выдры и утки, которые обитают в Австралии как на суше, так и в воде.

"Это было так, как если бы кто-то ударил мою руку ножом. Боль была мучительной… определенно хуже, чем при родах", — сказала Дженни Форвард.

У самцов утконосов есть шпоры на задних лапах, которые содержат яд и используются в период спаривания для конкуренции с другими самцами. Хотя яд утконоса не смертелен для человека, он вызывает сильную боль и отёк. Несмотря на это, утконосы редко проявляют агрессию, и для их поднятия рекомендуется использовать хвост, чтобы избежать контакта с шпорами.

Если кто-то встретит утконоса в дикой природе и не уверен, нужна ли помощь, ему следует обратиться к специалистам по спасению дикой природы, а также предоставить видео или фотографии животного, чтобы оценить его состояние и действовать в соответствии с рекомендациями.

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