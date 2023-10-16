Лишённый сана за критику РПЦ и СВО протодиакон Андрей Кураев покинул Россию

0:59 Your browser does not support the audio element. Общество

Попавший в немилость патриарха Кирилла протодиакон Андрей Кураев объяснил, почему уехал из России.

Фото: Телеграм-канал Андрея Кураева

Лишённый сана опальный богослов Андрей Кураев написал пост в своём Telegram-канале, в котором рассказал о причинах своего отъезда за рубеж.

Кураев отметил, что многие доводы в пользу отъезда за границу не связаны с политикой. Он заявил, что "его московский мир разрушен".

Протодиакон рассказал, что уезжает в столицу Чехии Прагу, где провл свои детские годы.

Бывший член РПЦ подчеркнул, что в России ему всё сложнее читать лекции.

"А в Европе, наверно, ещё возможны мои публичные встречи и лекции. Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная", — выразил свою позицию Кураев.

Андрей Кураев активно выступает против проведения спецоперации на Украине. Патриарх Кирилл лишил богослова сана.

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