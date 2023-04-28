Андрей Кураев о решении патриарха Кирилла лишить его сана: С товарищем Сталиным трудно спорить

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Не поддерживающих СВО богослов Андрей Кураев прокомментировал новость о том, что патриарх Кирилл лишил его сана.

Андрей Кураев прокомментировал лишение его сана священнослужителя патриархом Кириллом.

"Спорить с патриархом Кириллом бессмысленно, на этот счёт вспоминаются слова, если не ошибаюсь, Бухарина, он сказал, что с товарищем Сталиным очень трудно спорить", — цитирует слова богослова "Осторожно Media".

Бывший протодиакон отметил, что пока имеет возможность публично отстаивать свои убеждения. Он подчеркнул, что его конфликт с патриархом нельзя назвать частной ссорой.

"У нас совершенно разное понимание христианства, христианской этики", — объяснил Кураев.

Богослов сказал, что у него иной взгляд на то, должна ли церковь применять насилие. Он заявил, что предпочитает подальше находиться "от патриарха Кирилла и его инквизиции".

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