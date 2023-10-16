В Госдуме выступили с инициативой о защите детей после инцидента в Новосибирске

1:01 Your browser does not support the audio element. Общество

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал, как защитить детей от жестокого обращения.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Представитель ГД выступил с инициативой оборудовать дошкольные учреждения камерами видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Нижнем Новгороде девочку обнаружили в диване у соседа.

Политик в беседе с "Вечерней Москвой" объяснил, что камеры помогут защитить не только детей, но и воспитателей, которых обвиняют незаслуженно. Он отметил, что видеослежение нужно установить в местах для игр и сна.

Милонов таким образом отреагировал на инцидент в Новосибирске, где двух воспитателей частного детского сада подозревают в жестоком обращении с детьми. По предварительной версии, сотрудники дошкольного учреждения наносили воспитанникам побои.

Депутат подчеркнул, что записи с камер видеонаблюдения должны быть конфидициальными и предоставляться только правоохранительным органом по запросу.

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