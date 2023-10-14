Марков высказался о восстановлении Крымского моста: До следующего теракта

0:28 Your browser does not support the audio element. Общество

Политолог Сергей Марков считает, что Крымский мост восстановили ненадолго, так как ВСУ снова будут по нём бить.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Марков прокомментировал восстановление 4-х полосного движения по Крымскому мосту. Ремонт провели раньше срока на 18 дней.

"До следующего теракта. Зеленский отдал уже приказ совершить теракт против Крымского моста", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

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