Политолог Сергей Марков считает, что Крымский мост восстановили ненадолго, так как ВСУ снова будут по нём бить.
Марков прокомментировал восстановление 4-х полосного движения по Крымскому мосту. Ремонт провели раньше срока на 18 дней.
"До следующего теракта. Зеленский отдал уже приказ совершить теракт против Крымского моста", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
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