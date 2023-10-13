Профессор Татьяна Руженцова советует не болеть без больничного

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Довольно часто при появлении первых признаков вирусных заболеваний люди не торопятся обращаться к врачу и оформлять больничный лист, опасаясь потерять деньги. Таким образом, они способствуют распространению инфекции. Возможно, для некоторых особо опасных и заразных заболеваний стоит ввести стопроцентную компенсацию временной нетрудоспособности? Это, вероятно, окажется более экономичным, чем содержание переполненных больниц и госпиталей. Свое мнение на этот счет высказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист, кардиолог, терапевт, профессор, заведующая кафедрой внутренних болезней медицинского университета "Реавиз" — Татьяна Александровна Руженцова, сообщает argumenti.ru.

Фото: Openverse

"Мы обсуждали эту проблему. В настоящее время, по моему мнению, 100%-ная оплата больничного листа маловероятно решит проблему позднего обращения к врачам. При анализе причин позднего обращения мы видим, что денежный фактор не так велик, как боязнь врачей для некоторых пациентов или боязнь самого диагноза для других.

Часто препятствием становится необходимость завершить дела, посетить определенные места. В настоящее время респираторные симптомы (насморк, чихание, першение или боли в горле, кашель) чаще вызваны сезонными вирусами, такими как риновирусы, аденовирусы и другие, не являющиеся опасными. Те же самые симптомы могут вызвать и широко распространенные вирусы герпеса.

Различные вирусы проявляют схожую симптоматику, и в каждом случае важно обратиться за медицинской помощью как можно скорее для установления правильного диагноза и определения степени риска заражения окружающих серьезными инфекциями. Возможно, вопрос о 100% оплате больничных листов будет пересматриваться в будущем при появлении более опасных инфекций, но пока это вряд ли произойдет. Поэтому берегите себя и поддерживайте свой иммунитет!" — рекомендует врач.

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