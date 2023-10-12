Красноярского школьника, записавшего видео с тараканами в столовой, позвали работать в Роспотребнадзор

1:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Краевой офис Роспотребнадзора поддержал восьмиклассника из красноярской школы № 19, который рассказал о травле после появления видео с тараканами в школьной столовой. В заявлении ведомства подчеркнуто, что создатель видео абсолютно прав, отметив, что тараканам в учебных заведениях нет места. Кроме того, сообщается о вынесении предупреждений школе и поставщику питания.

Фото: openverse

Специалисты отметили, что подобные видео содействуют выявлению нарушений и позволяют оперативно реагировать на них.

Впоследствии Роспотребнадзор пригласил школьника присоединиться к их команде:

"Мы серьезно рассматриваем возможность пригласить мальчика, проявившего беспокойство по поводу санитарной ситуации в своей школе, на работу. Возможно, он еще не определился со своим профессиональным будущим, и мы предлагаем ему серьезно рассмотреть возможность обучения на санитарного врача на медико-профилактическом факультете медицинских вузов с последующим вступлением в наши ряды."

Все началось с появления видео с тараканами в столовой школы № 19 в конце сентября. Насекомые беспрепятственно перемещались по подносу с едой. СМИ обратили на это внимание.

Спустя несколько дней восьмиклассник по имени Сергей, автор видео, заявил о том, что он стал объектом травли со стороны как учителей, так и сверстников. Его обвинили в "позоре для школы" и "неправильном поведении по отношению к учебному заведению".

Мать школьника подтвердила трудности, с которыми столкнулся ее сын. Администрация школы отказалась комментировать произошедшее. Управление образования "Проспекту Мира" утверждает, что случаев буллинга не было, и работает с ребенком психолог, сообщает prmira.ru.

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