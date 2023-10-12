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Эксперты рассказали, по какой причине загораются смартфоны и как себя обезопасить

2:48
Общество

Недавний инцидент с участием пассажирского самолета высветил опасность неисправных аккумуляторов в телефонах и планшетах. Причиной пожара стала неисправность аккумулятора на рейсе из Каира в Москву. Бортпроводники быстро отреагировали на возгорание, но подобные инциденты могут привести к более масштабным пожарам и травмам владельцев устройств. Эксперты поделились с REN TV информацией об опасностях, связанных с некачественными батареями, блоками питания и кабелями, а также о способах предотвращения подобных проблем.

Эксперты рассказали, по какой причине загораются смартфоны и как себя обезопасить
Фото: "смартфон, маникюр и бижутерия" by xarkonnen is licensed under CC BY 2.0.

Наиболее распространенной причиной таких пожаров являются неисправные аккумуляторы в телефонах и планшетах, часто возникающие в результате ночной зарядки. В России ежедневно происходит в среднем три пожара, связанных с гаджетами, как подчеркивают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Другой распространенной причиной является использование некачественных кабелей и источников питания, которые могут подавать чрезмерное напряжение на аккумулятор, приводя к его выходу из строя. Некачественный кабель также может вывести из строя контроллер заряда, который отвечает за отключение питания при полной зарядке аккумулятора.

"Если контроллер заряда выходит из строя при использовании более мощного зарядного устройства, ток поступает в аккумулятор бесконтрольно. Это может привести к ужасным последствиям, начиная от вздутия батареи и заканчивая пожарами" - пояснил Сергей Кузьменко, начальник отдела информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества.

Перегрев — еще один фактор, который может привести к возгоранию аккумулятора. Илья Буздаков, администратор сервисного центра, отметил, что высокие температуры всегда опасны для смартфонов, потенциально приводя к повреждению процессора, аккумулятора и контроллера заряда.

Сервисные центры сообщают, что смартфоны, используемые более трех-пяти лет, наиболее подвержены подобным инцидентам. Со временем батареи имеют тенденцию разбухать, а механическое воздействие может привести к взрывам. Чтобы снизить этот риск, рекомендуется незамедлительно заменить батарею. При этом важно не экономить на качестве батареи, поскольку дешевые альтернативы могут быть такими же опасными, как и старые батарейки. Кроме того, рекомендуется использовать сертифицированные источники питания и избегать зарядки телефона во время выполнения ресурсоемких задач, таких как игры или воспроизведение видео. Эти меры предосторожности могут помочь защитить ваш смартфон и предотвратить неполадки, связанные с аккумулятором.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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