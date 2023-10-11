Сомнолог Кудинов объяснил, почему осенью и зимой сложно проснуться

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

С наступлением осени процесс пробуждения становится более медленным, но это объяснимо, сказал сомнолог и член Российского общества сомнологов Павел Кудинов. В беседе с "Радио 1" он поделился советами о том, как облегчить этот процесс. Чтобы пробуждение происходило быстрее, необходимо обеспечить организму больше света. Специалист рекомендовал включать максимальное количество света в доме с утра.

Фото: Openverse

"Когда у нас наступают белые ночи, нужно затемнять шторы, а когда становится темно, включать свет. Предпочтительно иметь лампы дневного света, а не простые лампочки. Важно максимально использовать свет, чтобы стимулировать процесс пробуждения, чтобы максимально освещать сетчатку глаз. Тогда сонливость быстрее уходит. Также утренний душ очень хорошо помогает с утра", — пояснил Павел Кудинов.

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