Иван Охлобыстин осудил тех, кого обрадовали новости о начале военного конфликта в Израиле.
Звезда сериала "Интерны" не одобрил радость по поводу начавшейся в Израиле войны. Он отметил, что ликование исходит от некоторых "слуг народа".
"Не вижу причин для радости. Мирные люди гибнут под обстрелами, заложников расстреливают, женщин и детей. Это общаяя трагедия", — написал актёр в своём Telegram-канале.
Охлобыстин предположил, что "восток вспыхнул", и это только начало.
Ранее Иван Охлобыстин оценил слова Алексея Арестовича* о непобедимом союзе России и Украины.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
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Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.