Охлобыстин назвал радость в РФ по поводу войны в Израиле "людоедской реакцией"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Иван Охлобыстин осудил тех, кого обрадовали новости о начале военного конфликта в Израиле.

Фото: www.gazeta.ru

Звезда сериала "Интерны" не одобрил радость по поводу начавшейся в Израиле войны. Он отметил, что ликование исходит от некоторых "слуг народа".

"Не вижу причин для радости. Мирные люди гибнут под обстрелами, заложников расстреливают, женщин и детей. Это общаяя трагедия", — написал актёр в своём Telegram-канале.

Охлобыстин предположил, что "восток вспыхнул", и это только начало.

Ранее Иван Охлобыстин оценил слова Алексея Арестовича* о непобедимом союзе России и Украины.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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