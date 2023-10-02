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Охлобыстин оценил идею Арестовича* об объединении России и Украины: Так и будет

1:08
Общество

Иван Охлобыстин поприветствовал инициативу Алексей Арестовича* объединиться с Россией.

Охлобыстин оценил идею Арестовича* об объединении России и Украины: Так и будет
Фото: dan-news. info

Звезда сериала "Интерны" рассказал, что "краем уха" слышал о словах Арестовича* об объединении Украины и России.

"Браво, Алексей! Аплодирую стоя. Мы об этом второй год твердим. Так и будет. Хотим мы этого или нет", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.

Актёр назвал украинского военного аналитика "ласковым баюном украинских хипстеров".

"Если так дальше и дальше пойдёт, то вступление Алексея в "Единую Россию" — дело времени", — озвучил свой прогноз Охлобыстин.

Актёр опасается только того, что идейные украинцы, развращённые Западом, пропитают Россию, "как коньяк бисквитное тесто".

Ранее Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина после объединения будут править миром.

* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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