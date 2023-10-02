Иван Охлобыстин поприветствовал инициативу Алексей Арестовича* объединиться с Россией.
Звезда сериала "Интерны" рассказал, что "краем уха" слышал о словах Арестовича* об объединении Украины и России.
"Браво, Алексей! Аплодирую стоя. Мы об этом второй год твердим. Так и будет. Хотим мы этого или нет", — написал Охлобыстин в своём Telegram-канале.
Актёр назвал украинского военного аналитика "ласковым баюном украинских хипстеров".
"Если так дальше и дальше пойдёт, то вступление Алексея в "Единую Россию" — дело времени", — озвучил свой прогноз Охлобыстин.
Актёр опасается только того, что идейные украинцы, развращённые Западом, пропитают Россию, "как коньяк бисквитное тесто".
Ранее Алексей Арестович заявил, что Россия и Украина после объединения будут править миром.
* Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Позже пришла информация, что взрыв в Киеве произошёл на военном объекте — в цеху №5 военного завода "Арсенал".