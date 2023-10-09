Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США намерены препятствовать избранию России в Совет ООН по правам человека
В Израиле муж и жена убили семерых боевиков ХАМАС, чтобы спасти своих 10-месячных детей
По палестинским каналам распространяют видео казни двух заложников солдатами ХАМАС
Политолог Марков: разведка Египта предупреждала Израиль об ударе ХАМАС
Комик Михаил Шац* отказался уезжать из Израиля и заявил о помощи
Посол Палестины заявил о намеченном визите главы страны Махмуда Аббаса в Россию
Владельцы Hyundai Creta самые лояльные к своим машинам среди массового сегмента в 2023 году
Марков: группа ХАМАС высадилась рядом с домом Пугачёвой и Галкина* в Израиле
Майк Тайсон назвал свой самый ценный нокаут

Россиян предупредили о новых лимитах снятия наличных в магазинах

1:27
Общество

Российским гражданам, предпочитающим использовать наличные деньги при расчетах, было сообщено о новом процессе, запущенном банковскими учреждениями. С 11 октября будет действовать новый лимит, который может затронуть владельцев банковских карт.

Россиян предупредили о новых лимитах снятия наличных в магазинах
Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Отмечается, что многие крупные банки представили новый способ снятия наличных. Теперь наличные деньги можно получить не только через банкоматы или в банковских отделениях, но и в супермаркетах, аптеках и на АЗС.

Например, банк "Уралсиб" присоединился к этой инициативе, предоставив держателям дебетовых карт "Мир" новый способ снятия наличных. Для того чтобы получить бумажные купюры, достаточно совершить покупку в магазине, на автозаправочной станции или в аптеке, уведомив кассира о намерении снять наличные и указав нужную сумму. За такие операции, как правило, взимается комиссия. При этом лимит по снятию наличных банкнот в данном случае установлен на 5000 рублей в сутки или 30 000 рублей в месяц, сообщает "АБН".

В то время как Сбербанк, который недавно также внедрил этот способ обналичивания средств, не взимает комиссию и увеличил суточный лимит по снятию наличных до 20 000 рублей. При этом ежемесячный лимит остался прежним — 30 000 рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Банки тестируют сервис снятия наличных на кассах магазинов
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Популярное
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра

Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии
Длина пениса и тип оргазма: новое исследование о сексуальных предпочтениях женщин
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Галкин* опроверг сообщения о бегстве с Пугачёвой из Израиля
Небензя признал, что ракета, ударившая по селу Гроза, была российской
Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев Сербия расхлёбывает последствия событий на севере Косова Михаил Плисюк Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин
Британский физик заявил, что мы живем в симуляции
Чубайса сфотографировали в аэропорту Израиля
Горячие американские головы могут применить против России кибероружие на фоне провала ВСУ
Горячие американские головы могут применить против России кибероружие на фоне провала ВСУ
Последние материалы
Россиян предупредили о новых лимитах снятия наличных в магазинах
По палестинским каналам распространяют видео казни двух заложников солдатами ХАМАС
Политолог Марков: разведка Египта предупреждала Израиль об ударе ХАМАС
Эксперт перечислила признаки передозировки кофеином
Комик Михаил Шац* отказался уезжать из Израиля и заявил о помощи
Посол Палестины заявил о намеченном визите главы страны Махмуда Аббаса в Россию
Владельцы Hyundai Creta самые лояльные к своим машинам среди массового сегмента в 2023 году
Марков: группа ХАМАС высадилась рядом с домом Пугачёвой и Галкина* в Израиле
Майк Тайсон назвал свой самый ценный нокаут
Рынок подержанных автомобилей в России продолжает расти: объемы продаж выросли на 27% за девять месяцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников