Россиян предупредили о новых лимитах снятия наличных в магазинах

1:27 Your browser does not support the audio element. Общество

Российским гражданам, предпочитающим использовать наличные деньги при расчетах, было сообщено о новом процессе, запущенном банковскими учреждениями. С 11 октября будет действовать новый лимит, который может затронуть владельцев банковских карт.

Фото: Эльвира Махмутова, Pravda.Ru

Отмечается, что многие крупные банки представили новый способ снятия наличных. Теперь наличные деньги можно получить не только через банкоматы или в банковских отделениях, но и в супермаркетах, аптеках и на АЗС.

Например, банк "Уралсиб" присоединился к этой инициативе, предоставив держателям дебетовых карт "Мир" новый способ снятия наличных. Для того чтобы получить бумажные купюры, достаточно совершить покупку в магазине, на автозаправочной станции или в аптеке, уведомив кассира о намерении снять наличные и указав нужную сумму. За такие операции, как правило, взимается комиссия. При этом лимит по снятию наличных банкнот в данном случае установлен на 5000 рублей в сутки или 30 000 рублей в месяц, сообщает "АБН".

В то время как Сбербанк, который недавно также внедрил этот способ обналичивания средств, не взимает комиссию и увеличил суточный лимит по снятию наличных до 20 000 рублей. При этом ежемесячный лимит остался прежним — 30 000 рублей.

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