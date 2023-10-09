Российским гражданам, предпочитающим использовать наличные деньги при расчетах, было сообщено о новом процессе, запущенном банковскими учреждениями. С 11 октября будет действовать новый лимит, который может затронуть владельцев банковских карт.
Отмечается, что многие крупные банки представили новый способ снятия наличных. Теперь наличные деньги можно получить не только через банкоматы или в банковских отделениях, но и в супермаркетах, аптеках и на АЗС.
Например, банк "Уралсиб" присоединился к этой инициативе, предоставив держателям дебетовых карт "Мир" новый способ снятия наличных. Для того чтобы получить бумажные купюры, достаточно совершить покупку в магазине, на автозаправочной станции или в аптеке, уведомив кассира о намерении снять наличные и указав нужную сумму. За такие операции, как правило, взимается комиссия. При этом лимит по снятию наличных банкнот в данном случае установлен на 5000 рублей в сутки или 30 000 рублей в месяц, сообщает "АБН".
В то время как Сбербанк, который недавно также внедрил этот способ обналичивания средств, не взимает комиссию и увеличил суточный лимит по снятию наличных до 20 000 рублей. При этом ежемесячный лимит остался прежним — 30 000 рублей.
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