Рамзан Кадыров рассказал о награждении Владимира Путина орденом Ахмата-Хаджи Кадырова за номером 1.
Чеченский лидер сообщил, что указ о присвоении награды президенту РФ был подписан ещё в 2007 году, однако подходящего случая для вручения ордена ранее не находилось.
Кадыров отметил, что таким образом выразил благодарность российскому лидеру от всех жителей Чеченской Республики.
Ранее Марков высказался о присвоении 15-летнему наследнику Рамзана Кадырова Адаму звания Героя Чечни.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.