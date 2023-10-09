Рамзан Кадыров наградил Путина орденом имени Ахмата Кадырова за номером 1

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Рамзан Кадыров рассказал о награждении Владимира Путина орденом Ахмата-Хаджи Кадырова за номером 1.

Фото: openverse.org

Чеченский лидер сообщил, что указ о присвоении награды президенту РФ был подписан ещё в 2007 году, однако подходящего случая для вручения ордена ранее не находилось.

Кадыров отметил, что таким образом выразил благодарность российскому лидеру от всех жителей Чеченской Республики.

Ранее Марков высказался о присвоении 15-летнему наследнику Рамзана Кадырова Адаму звания Героя Чечни.

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