Роман Вильфанд заявил о продлении бархатного сезона на юге России

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Ожидается, что "бархатный сезон" на юге России продлится почти до середины октября из-за значительного прогрева Черного моря за лето, сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации.

Фото: openverse

Он отметил, что температура воды остается на уровне 20-22 градусов по Цельсию, что считается приемлемым для купания. Как правило, бархатный сезон в России заканчивается в начале октября, но в этом году продолжительный сезон объясняется интенсивным поглощением Черным морем солнечной энергии, что позволяет ему сохранять тепло и передавать его в атмосферу в течение более длительного периода. Кроме того, благоприятная температура воздуха в диапазоне от 20 до 24 градусов по Цельсию будет способствовать продолжению бархатного сезона.

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