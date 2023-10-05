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Роман Вильфанд заявил о продлении бархатного сезона на юге России

0:54
Общество

Ожидается, что "бархатный сезон" на юге России продлится почти до середины октября из-за значительного прогрева Черного моря за лето, сообщил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации.

Роман Вильфанд заявил о продлении бархатного сезона на юге России
Фото: openverse

Он отметил, что температура воды остается на уровне 20-22 градусов по Цельсию, что считается приемлемым для купания. Как правило, бархатный сезон в России заканчивается в начале октября, но в этом году продолжительный сезон объясняется интенсивным поглощением Черным морем солнечной энергии, что позволяет ему сохранять тепло и передавать его в атмосферу в течение более длительного периода. Кроме того, благоприятная температура воздуха в диапазоне от 20 до 24 градусов по Цельсию будет способствовать продолжению бархатного сезона.

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Бархатный сезон в Краснодарском крае: где можно отдохнуть в сентябре и октябре
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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