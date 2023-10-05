Сергей Шойгу: все инструкторы в подразделениях ВС РФ имеют боевой опыт

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что все инструкторы, работающие в составе подразделений ВС РФ, обладают боевым опытом. Он выразил признание к этим офицерам и отметил их важную роль в подготовке военнослужащих.

Фото: https://structure.mil.ru/download/images/upload/2019/SAVX2187.jpg?contentdisposition=attachment

"Хочу подчеркнуть наших инструкторов-офицеров, которые осуществляют боевую подготовку. Все, кто работает над подготовкой во всех направлениях, обладают боевым опытом на 100%", — сообщил Шойгу во время совещания, которое проходило в штабе Объединённой группировки войск.

Более того, среди инструкторов есть те, кто получил ранения в результате боевых действий, но решил вернуться на службу. Шойгу оценил это как "максимально эффективное использование" опыта тех, кто "действительно обладает обширным боевым опытом".

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