Госавтоинспекция предупредила водителей о лишении прав за неправильную установку номеров

2:09 Your browser does not support the audio element. Общество

Российские автолюбители обычно успешно устанавливают номерные знаки на своих машинах. Однако, некорректная установка номеров может иметь неприятные последствия, вплоть до лишения водительских прав. Сайт провел интервью с представителями Госавтоинспекции, чтобы выяснить, какие ошибки совершают водители при установке номерных знаков.

Фото: официальный телеграмм канал гибдд.рф

Некоторые водители нарушают правила установки номеров по разным причинам. Некоторые делают это умышленно, чтобы избежать штрафов от камер видеофиксации ГИБДД, в то время как другие просто не знают, как правильно установить номерные знаки. В результате таких нарушений могут наступить штрафы или даже лишение водительских прав.

Если номерной знак частично или полностью закрыт фаркопом, креплением для велосипеда или запасным колесом, это также считается серьезным нарушением. Согласно статье 12.2 КоАП РФ, за это можно получить штраф в размере 5000 рублей или временное лишение водительских прав на срок до трех месяцев. Плохо закрепленные номера, которые могут потеряться во время движения, также могут привести к штрафу в размере 5000 рублей или лишению водительских прав, сообщает "Южный автомобиль".

Важно помнить, что номерные знаки следует устанавливать по центру или чуть правее. Это важное правило, чтобы избежать проблем с инспекторами ГИБДД, которые могут оштрафовать вас или составить протокол за неправильное расположение номерных знаков.

Также водителям следует знать, что неправильный крепеж на номерах может привести к лишению прав. Например, если на номерных знаках используются болты с красными светоотражателями, это также может вызвать лишение прав согласно части 3 статьи 12.5 КоАП РФ. В этом случае водителю грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года, а также конфискация указанных приборов и приспособлений.

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