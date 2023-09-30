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Дерматолог Кандинская предупреждает о рисках заражения при использовании секс-игрушек

1:18
Общество

Дерматолог и венеролог из DocMed, Екатерина Кандинская, подняла вопрос о потенциальных рисках заражения инфекциями при использовании секс-игрушек и поделилась советами о том, как избежать таких проблем, сообщает "Секрет фирмы".

Дерматолог Кандинская предупреждает о рисках заражения при использовании секс-игрушек
Фото: Openverse

Врач отметила, что риск заражения существует не только при передаче игрушек между партнерами, но и от самоприменения. Например, если у человека была инфекция, а игрушка не была должным образом обработана после использования, то существует вероятность повторной инфекции.

Екатерина Кандинская рекомендует проводить обработку секс-игрушек в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Если материал непористый, то достаточно просто мыть их водой с мылом. К таким материалам относятся: силикон, пирекс, АБС-пластик, стекло и нержавеющая сталь.

Однако специалист подчеркнула, что на пористых материалах биологический материал может задерживаться в порах, поэтому использование таких игрушек с презервативом является более безопасным вариантом. К пористым материалам она отнесла латекс, резину, поливинилхлорид (ПВХ), термопластичную резину (TPR) и термопластичный эластомер (TPE).

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Чем для тебя опасны секс игрушки. Ты этого не знал
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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