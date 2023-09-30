Дерматолог Кандинская предупреждает о рисках заражения при использовании секс-игрушек

Дерматолог и венеролог из DocMed, Екатерина Кандинская, подняла вопрос о потенциальных рисках заражения инфекциями при использовании секс-игрушек и поделилась советами о том, как избежать таких проблем, сообщает "Секрет фирмы".
Врач отметила, что риск заражения существует не только при передаче игрушек между партнерами, но и от самоприменения. Например, если у человека была инфекция, а игрушка не была должным образом обработана после использования, то существует вероятность повторной инфекции.
Екатерина Кандинская рекомендует проводить обработку секс-игрушек в зависимости от материала, из которого они изготовлены. Если материал непористый, то достаточно просто мыть их водой с мылом. К таким материалам относятся: силикон, пирекс, АБС-пластик, стекло и нержавеющая сталь.
Однако специалист подчеркнула, что на пористых материалах биологический материал может задерживаться в порах, поэтому использование таких игрушек с презервативом является более безопасным вариантом. К пористым материалам она отнесла латекс, резину, поливинилхлорид (ПВХ), термопластичную резину (TPR) и термопластичный эластомер (TPE).
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