Учителя математики из Сургута заставили уволиться из-за фото в женском пальто

1:26 Your browser does not support the audio element. Общество

Родители детей обвинили нового учителя математики из гимназии Сургута в пропаганде нетрадиционных ценностей и заставили его уволиться. Поводом стало фото в женском пальто. Об этом сообщает "База".

Фото: openverse.org

По данным Telegram-канала, в диверсии против скреп заподозрили Артура М.. Родители ополчились на него из-за внешнего вида. По их словам, молодой педагог ходил в школу с длинными волосами, татуажем бровей и с женской сумкой, а в соцсетях у него нашлось фото в явно не мужском пальто.

Пошатнувшиеся из-за Артура традиционные ценности обсуждали поначалу только в родительских чатах. Однако там мнения разделились: часть взрослых в учителе ничего крамольного не видела. Но позже руководство школы получило анонимную жалобу, где мужчину уже прямо обвиняли в пропаганде ЛГБТ. Он уволился по собственному желанию, чтобы не создавать новых проблем.

По мнению самого Артура, его оклеветали и "выставили не пойми кем". Учитель рассказал, что свои соцсети он ещё в августе закрыл от посторонних, претензий к нему на уроках не было, а фото, возмутившие родителей, сделаны были и вовсе ещё в годы студенческой молодости.

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