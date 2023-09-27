Шурыгин: украинский конфликт специфичный в плане информвойны

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Конфликт на Украине очень специфичен в плане информационной войны.

Фото: wikimedia.org

В этом уверен военный обозреватель Владислав Шурыгин.

По его словам, умение украинцев "хоронить" широко известно и пока РФ до этого далеко. Киев не раз объявлял о ликвидации очередного высокопоставленного офицера ВС РФ, а спустя время это оказывается фейком. Также укропропаганда часто заявляет и об очередных успешных прорывах на фронте, что тоже позже оказывается дезинформацией.

"Что касается такой блогер-войны, то можно было этому относиться с сарказмом, но очень часто, опосредованно, это прилетает в виде решений. Когда начинается дикое давление на командование. За год наши слава Богу адаптировались. И все руководство не пытается в этом случае реагировать на то, что написали блогеры и срочно звонить напрямую на фронт", — цитирует аналитика "Военное дело".

По его словам, в интернет-пространстве Украины образцовый порядок и с информацией работать там легче. А в РФ, если кто-то, что-то написал на фронте, то это сразу будет в ленте. При этом информация часто не проверяется.

А военная цензура СССР когда-то работала эффективно и тогда все понимали, что нельзя говорить, подытожил Шурыгин.

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